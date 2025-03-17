Президент: Те, що дипломатичні зусилля тривають, не означає, що Росія має зазнавати меншого тиску

Під час онлайн-участі у засіданні Європейської ради Президент Володимир Зеленський закликав партнерів і далі збільшувати підтримку України, інвестувати у виробництво української та власної зброї, зберігати санкції проти Росії й докласти зусиль, щоб розблокувати переговорний процес про вступ України до ЄС.

Глава держави зазначив, що попри обіцянку Володимира Путіна припинити атаки на енергетику минулої ночі Росія запустила 171 ударний дрон. Безпілотники атакували об’єкти інфраструктури, і, зокрема, в Кропивницькому пошкоджено житлові будинки, православну церкву та школу. Серед поранених четверо дітей.

«Тому необхідно, щоб ваша підтримка України не зменшувалася, а навпаки – тривала та зростала. І це особливо стосується протиповітряної оборони, військової допомоги та нашої загальної стійкості», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібні кошти на артилерійські снаряди. Наша держава розраховує на європейську підтримку в розмірі щонайменше 5 мільярдів євро. Крім того, важливі інвестиції у виробництво зброї і в Україні, і в Європі.

Окремо Володимир Зеленський закликав партнерів не послаблювати тиск на Росію. Він наголосив, що санкції мають зберігатися доти, доки Росія не почне виводити свої війська з української землі та повністю не відшкодує збитки, завдані її агресією.

«Те, що дипломатичні зусилля тривають, не означає, що Росія має зазнавати меншого тиску. Це вкрай важливий чинник для зменшення шансів на обман з боку Росії. А ми всі знаємо, як легко Москва нехтує своїми обіцянками: однієї миті вони дають слово, а за кілька годин воно вже абсолютно нічого не значить. Ось чому ми маємо й далі підштовхувати Росію до миру. Разом із вами, звісно, зі Сполученими Штатами та іншими нашими партнерами ми можемо це зробити», – зазначив Глава держави.

Президент України також поінформував про продуктивну розмову з Президентом США Дональдом Трампом і зауважив, що українська та американська команди продовжать працювати над досягненням повного безумовного припинення вогню.

«Путін має припинити висувати непотрібні вимоги, які лише затягують війну, і почати виконувати те, що він обіцяє світу», – додав Володимир Зеленський.

Окремо він закликав докласти зусиль, щоб подолати труднощі з відкриттям першого й, відповідно, інших переговорних кластерів про вступ України до ЄС.

«Це просто не по-європейськи, коли одна людина блокує рішення, які важливі для всього континенту або які вже були узгоджені», – наголосив Президент.