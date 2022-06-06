Президент у День журналіста вручив державні нагороди працівникам медіа та членам родин загиблих журналістів

З нагоди Дня журналіста Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським працівникам медіа та членам родин представників ЗМІ, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Глава держави висловив подяку всім журналістам, які впродовж 103 днів цього вторгнення та восьми років війни Російської Федерації проти України талановито, людяно й від щирого серця виконували свою роботу як у кадрі, так і поза ним.

«Не хочеться говорити зайвих слів і забирати ваш час. Я думаю, що журналісти краще за всіх знають, що таке ціна слова і ціна часу. Особливо в цей складний час для нашої держави – час війни», – сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував журналістам, які, як і Збройні Сили та весь український народ, захищають нашу державу, а також несуть правду людям.

«Несете правду й важливу інформацію – дуже потужні, вагомі сенси, які можуть стати для нашої держави великою перевагою в цій боротьбі, у якій ми точно переможемо», – наголосив він.

Володимир Зеленський вручив державні нагороди за вагомий внесок у розвиток журналістики, високий професіоналізм та сумлінну працю.

Президент також зазначив, що з 24 лютого через збройну агресію Росії в Україні загинули 32 працівники українських та іноземних медіа. Президент поіменно згадав кожного з них; присутні вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.

Це журналіст, письменник, волонтер Євген Баль, який помер 2 квітня унаслідок катувань у Маріуполі; журналістка російського The Insider, Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального Оксана Бауліна, яка загинула 23 березня під російським обстрілом у Києві; Оксана Гайдар, відома як Руда Пані, котра загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району на Київщині між 11 і 12 березня; журналістка Радіо Свобода Віра Гирич, яка загинула внаслідок ракетного удару по Києву 28 квітня; випускниця факультету журналістики, яка перебувала в декретній відпустці, Валерія Глодан, котра загинула 23 квітня зі своєю мамою та тримісячною донькою унаслідок ворожого ракетного обстрілу в Одесі. Також серед загиблих – викладачка журналістики й завідувачка художнього відділу Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості Лілія Гумянова, яка була вбита 19 березня під час російських обстрілів Маріуполя; журналіст із Тернополя Віталій Дерех, який був мобілізований і загинув унаслідок авіаудару в районі Попасної 28 травня; оператор телеканалу «Сігма» Віктор Дєдов, який загинув 11 березня в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку; військовий журналіст Віктор Дудар, котрий загинув 6 березня під час боїв із російськими загарбниками під Миколаєвом; публіцист, історик, перекладач Сергій Заїковський, який загинув 24 березня в бою з російськими окупантами під Києвом; оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії П'єр Закржевський, який загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка Київської області; Зореслав Замойський, тіло якого з ознаками насильницької смерті знайшли 13 квітня в Бучі; фотокореспондент та відеограф з Мукачева Роман Жук, один із засновників волонтерського проекту Chysto.de. Він був солдатом-розвідником і загинув 26 травня.

Також Президент назвав литовського режисера й документаліста Мантаса Кведаравічюса, якого вбили в Маріуполі; оператора луцького каналу «Аверс» Костянтина Кіца, який загинув, захищаючи Україну на фронті; працівника прес-служби Міністерства ветеранів Дениса Котенка, котрий загинув 24 березня в бою з російськими окупантами під Києвом; українську журналістку-фрилансерку Олександру Кувшинову, яка загинула 14 березня разом з П'єром Закржевським у селі Горенка на Київщині; фоторепортера, воєнного кореспондента Максима Левіна, який зник 13 березня, а 1 квітня його було знайдено вбитим.

Глава держави згадав і французького тележурналіста каналу BFM TV Фредеріка Леклера-Імхоффа, який загинув від осколкового поранення під час обстрілу, коли висвітлював евакуацію мирного населення з українського міста Сєвєродонецька 30 травня; актора й ведучого телеканалу «Дом» Павла Лі, який на початку війни вступив до лав територіальної оборони й загинув 6 березня під Ірпенем під час евакуації населення; журналіста «КNК Медіа» Олександра Литкіна, котрий загинув 13 березня в с. Романівка унаслідок обстрілу військовослужбовцями збройних сил РФ; журналіста каналів «Україна», «Україна24», «Дом» Олександра Махова, який пішов на фронт і був убитий 4 травня під час ворожого обстрілу; комунікаційника та військовослужбовця Максима Мединського, який трагічно загинув під час оборони країни; відеоінженера чернігівського каналу «Дитинець» Романа Нежиборця, якого у квітні вбили російські військові у селі Ягідне біля Чернігова; оператора 24 каналу Юрія Олійника, який загинув 23 березня в боях біля Попасної на Луганщині.

Володимир Зеленський також назвав графіка й живописця, культуролога, члена Національної спілки журналістів України, лауреата журналістських премій Сергія Пущенка, який був волонтером і ветераном АТО та загинув 2 березня у Василькові разом із побратимами з тероборони; оператора телеканалу LIVE Євгена Сакуна, який згинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі в Києві; документаліста, колишнього кореспондента The New York Times, репортера Time Брента Рено, якого розстріляли російські військові 13 березня на блокпосту в Ірпені.

Крім того, після початку повномасштабного російського вторгнення у боях за Попасну на Луганщині 30 квітня загинув екс-менеджер філії «Суспільне Черкаси», військовослужбовець Євген Старинець. Журналістка, письменниця, член НСЖУ та Національної спілки письменників України, керівниця літературного клубу «Азов'є» Наталя Харакоз загинула в заблокованому росіянами Маріуполі. Цивільний журналіст інформаційного тижневика «Навколо тебе» Ділєрбек Шакіров був розстріляний 26 лютого в передмісті Херсона. Редактор запорізького сайту misto.zp.ua Олег Якунін загинув 18 березня, захищаючи Україну від російських окупантів.