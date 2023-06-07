Президент у Херсоні відвідав пункт евакуації постраждалих унаслідок руйнування конструкцій Каховської ГЕС

У межах робочої поїздки до Херсонської області Президент України Володимир Зеленський відвідав пункт евакуації жителів, які постраждали від затоплення, спричиненого підривом конструкцій Каховської ГЕС.

Пункт розгорнуто на базі одного з медичних закладів Херсона. Тут люди можуть пройти обстеження й отримати відповідне лікування. Главі держави доповіли, що громадяни забезпечені харчуванням.

Президент поспілкувався з людьми та поцікавився станом їхнього здоров’я.

«Ви зараз проходите через це важке випробування. Ми допоможемо, і все, що треба відновити, відбудуємо. Дякую вам і бажаю здоров’я», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський відзначив важливість розв’язання проблем, із якими стикається лікарня, і висловив подяку персоналу медзакладу.

«Хочу подякувати вам усім за важливу роботу, яку ви виконуєте навіть під обстрілами. Ви героїчні люди», – наголосив Президент.

Глава держави у Херсоні також відвідав одну з точок евакуації населення з підтоплених територій. Президент оглянув техніку, яка використовується для евакуаційних заходів, і безпосередньо ознайомився з роботою рятувальників і волонтерів.