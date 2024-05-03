Президент у Хмельницькому відвідав воїнів, які лікуються після поранень, та вручив їм нагороди

Володимир Зеленський відвідав госпіталь у Хмельницькому, де надають спеціалізовану допомогу військовослужбовцям Сил оборони.

Главі держави розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення РФ у цьому закладі надали допомогу близько восьми тисячам українських захисників. Зокрема, запровадили комплексне лікування ран із використанням апаратів, які вдвічі скорочують час лікування, малотравматичне видалення осколків, а також методи, які пришвидшують загоєння ран та зберігають функції кінцівок.

Володимир Зеленський відвідав поранених військовослужбовців, поцікавився станом їхнього здоров’я та умовами лікування.

Президент вручив ордени «За мужність» ІІІ ступеня та медалі «За військову службу Україні» військовослужбовцям ЗСУ та Державної прикордонної служби, які зазнали поранень на сході, зокрема під час оборони Авдіївки, Мар'їнки та Часового Яру, на Бахмутському напрямку.

«Дякую за все, що ви робите для нашої держави. Приємно бути тут і нагородити вас. Дякую за те, що захистили Україну. Одужуйте та повертайтеся додому. Бажаю всім вам і всім нам перемоги», – сказав Глава держави.

Також Володимир Зеленський нагородив медалями «За врятоване життя» військових медиків.

«Насамперед бажаю вам усім, вашим рідним та близьким міцного здоров’я. Ви повертаєте до життя наших воїнів. Хочу подякувати вам за вашу щоденну сумлінну працю. Високо цінуємо це», – зазначив він.