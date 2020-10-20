Президент: У найближчі місяці мають бути підготовлені напрацювання для перезавантаження судової гілки влади 

Президент України Володимир Зеленський очікує від оновленого складу Комісії з питань правової реформи напрацювань щодо судової реформи вже найближчим часом. Про це Глава держави заявив у спецвипуску програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV у понеділок.

«В цілому щодо роботи суддів і доброчесності судової гілки влади – вже сформована сьогодні комісія при Офісі Президента України. Ми чекаємо від них напрацювання: реальні, серйозні, фундаментальні, щоб ми дійсно довели цю реформу (до кінця. – Ред.). Не через десять років, а за моєї каденції. Або навіть за найближчі місяці. Щоб ми дійсно довели суспільству, що ми хочемо перезавантажити судову гілку влади», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що також виступає за перезавантаження Окружного адміністративного суду м. Києва. Але, на переконання Президента, це має бути зроблено після запуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, адже вона має обирати суддів.

«Сьогодні у нас з вами, незважаючи на цей політичний кут, є реальний шанс повністю перезавантажити й реально почати реформування судової гілки влади. У нас же багато нормальних суддів, але й реально багато небезпечних суддів, які постійно виходять з небезпечними кейсами, висновками, рішеннями, через що у нас багато проблем і немає довіри до судової гілки влади. Тому сьогодні є шанс перезавантажити, починаючи з Конституційного Суду», – наголосив Глава держави.

