Президент: Україна потребує далекобійності, достатньої для того, щоб змінити перебіг війни та змусити Росію шукати миру

Україна сподівається на результат від партнерів щодо далекобійності. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час виступу в межах XX зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

Глава держави зазначив, що, поки Україна очікує на постачання обіцяних систем ППО, передусім «петріотів», від партнерів, Росія продовжує завдавати ударів по нашій країні. Російському диктатору для цього не потрібні жодні дозволи на далекобійність.

«Кожен, хто просто бачить на мапі, звідки Росія завдає ударів, де готує сили й тримає резерви, де розташовує військові об’єкти та яку використовує логістику, – кожен, хто все це бачить, очевидно розуміє, для чого Україні далекобійність», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський також зауважив, що днями він детально обговорив це з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі. За словами Глави держави, після цієї зустрічі вже не може бути жодного незакритого питання про те, чому Україна потребує достатньої далекобійності.

«Я хочу підкреслити: достатньої. Достатньої не для того, щоб просто сказати, що рішення є. Далекобійності, достатньої для того, щоб змінити перебіг війни та змусити Росію шукати миру. І ми дуже сподіваємося на наших партнерів, сподіваємося на результат від наших партнерів. Принаймні ми працюємо над цим», – додав Президент.