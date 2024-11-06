Президент: Україна прагне рівних і продуктивних відносин з Угорщиною

Україна прагне встановити міцні відносини з Угорщиною, які ґрунтуватимуться на принципах рівності та взаємної поваги. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в Будапешті.

Глава Української держави подякував Прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану за запрошення на п’ятий саміт Європейської політичної спільноти. Окремо Президент наголосив, що Україна зацікавлена у дружніх і продуктивних відносинах з Угорщиною.

«Для нас важлива чистота у домовленостях. Є питання щодо меншин. І ми багато чого зробили, є висновки Європейської комісії – до нас зауважень у цьому питанні немає. Ми поважаємо угорську меншину в Україні», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що двостороння угода між Україною та Угорщиною має містити підтримку вступу нашої країни до НАТО.

«Ми готові на все, щоб між нами не було питань. Двостороння угода, договір – це про повагу й про те, чи ти бачиш мене на рівних», – підсумував Президент.