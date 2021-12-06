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Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України
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Президент України 15-16 грудня відвідає Брюссель для участі в шостому саміті Східного партнерства

15 грудня 2021 року - 09:12

Президент України Володимир Зеленський 15-16 грудня здійснить робочий візит до Брюсселя для участі в шостому саміті Східного партнерства.

У заході також візьмуть участь Президент Європейської ради Шарль Мішель, Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, лідери держав – членів Євросоюзу та країн Східного партнерства.

У межах візиту до Брюсселя Володимир Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав – членів ЄС та країн-партнерів, керівництвом Європейського Союзу та Генеральним секретарем НАТО.

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