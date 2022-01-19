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Президент України дав інтерв’ю The Washington Post

21 січня 2022 року - 10:54

Президент України дав інтерв’ю The Washington Post

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському виданню The Washington Post.

Під час розмови з журналістом Глава держави відповів на запитання щодо безпекової ситуації навколо України та у Європі, про наслідки нещодавніх кібератак, протидію гібридним загрозам, зокрема «Північному потоку – 2», вірогідність ескалації Росією збройної агресії проти України, а також про запровадження санкцій та вжиття інших заходів з боку міжнародних партнерів у разі такої ескалації.

Текст інтерв’ю буде опублікований незабаром.

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