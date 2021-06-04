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Президент України хотів би, щоб США допомогли припинити війну на Донбасі

7 липня 2021 року - 14:28

Президент України хотів би, щоб США допомогли припинити війну на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський виступає за приєднання Сполучених Штатів Америки до переговорного процесу з метою завершення війни на Донбасі, яка триває в центрі Європи з 2014 року.

«Я вважаю, що процес заради процесу не працює. Ми бачимо гальмування в Нормандському форматі, і я про це відверто кажу. Тому я виступав за те, щоб приєдналися потужні країни, потужні геополітичні гравці, які можуть вплинути на Російську Федерацію, а це означає – і на закінчення війни в Україні. Тому я виступав за розширення Нормандського формату», – сказав Глава держави, відповідаючи на запитання журналістів на спільній прес-конференції з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою у Вільнюсі.

Він наголосив, що дійсно хотів би, щоб потужність такого стратегічного партнера, як США, допомогла Україні в закінченні війни на Донбасі.

Президент України зазначив, що формат мирного процесу також може бути змінений або створений паралельний переговорний формат, щоб не порушувати певні існуючі домовленості всередині Нормандського формату.

При цьому, за словами Володимира Зеленського, головне – щоб такий переговорний формат був ефективним.

«Якщо Росія буде змушена нашими спільними зусиллями або погодиться завдяки нашій спільній дипломатичній роботі закінчити війну, то вона це зробить, незважаючи на кількість доданих держав і форматів», – резюмував Президент України.

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