Президент України і міністерка закордонних справ, торгівлі та оборони Ірландії обговорили розблокування переговорного процесу про вступ України до Євросоюзу й підтримку українців

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ, торгівлі та оборони Ірландії Хелен Макенті.

Глава держави подякував Ірландії за військову, гуманітарну та енергетичну підтримку й особисто Хелен Макенті – за участь у Бучанському саміті, який відбувся напередодні, у четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів.

Президент наголосив, що важливо розблокувати переговорний процес щодо вступу України у Європейський Союз. У другій половині цього року Ірландія головуватиме в Раді Євросоюзу, і Україна розраховує на підтримку в цьому питанні.

«Ваша роль у другому півріччі цього року є ключовою для ЄС і, звісно, для нас. Звичайно, ми хочемо зрозуміти, як ми можемо рухатися далі й швидше», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави акцентував, що для України дуже важливо, щоб нарешті були відкинуті всі політичні блокування та запрацював справедливий механізм: якщо країна виконує реформи, кластери відкриваються.

Хелен Макенті зазначила, що під час свого головування Ірландія продовжить підтримувати Україну. Вона запевнила, що її країна зробить усе можливе, щоб забезпечити чесність для Українського народу в цьому процесі.

«Є кілька чинників, які можуть вплинути на цей процес. Деякі з них поза межами нашого контролю, деякі можуть вирішитися впродовж найближчих тижнів. Але там, де ми можемо досягти прогресу, ми, безумовно, хочемо це зробити», – наголосила міністерка.

Глава держави окремо подякував Ірландії за участь у проєктах першої леді Олени Зеленської. За словами міністерки, її країна продовжить допомагати українській критичній інфраструктурі, фінансуватиме протидронові технології та гуманітарні проєкти.

Володимир Зеленський і Хелен Макенті обговорили роботу з партнерами, зокрема трансатлантичну співпрацю зі США. Президент поінформував про результати візитів у країни Близького Сходу та систему захисту, яку Україна там запропонувала. Глава держави наголосив, що потрібно розширювати захист життя також у Європі. Україна готова долучитися зі своєю експертизою, досвідом і технологіями. За його словами, така співпраця можлива і на двосторонній основі, і в межах програми SAFE.