Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили роботу щодо антибалістики й посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава держави подякував за підтримку та принципове засудження російських атак по українських містах і громадах.

«Ці удари дуже чітко демонструють, що таке Росія і чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент відзначив готовність Франції працювати щодо антибалістики та посилювати ППО України. Лідери обговорили посилення спроможностей України відбивати російські атаки вже зараз.

Приділили також увагу європейському треку та відкриттю всіх переговорних кластерів найближчим часом. Володимир Зеленський відзначив те, що Франція підтримує Україну та розуміє, наскільки важливий цей крок для всіх українців.

Емманюель Макрон поінформував про свій візит у країни Африки. Лідери обговорили важливість спільної координації на цьому напрямку.

Президенти домовилися про контакти найближчим часом.