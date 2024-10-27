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29 жовтня 2024 року - 17:11

Президент України і Прем’єр-міністр Фінляндії обговорили оборонну підтримку й підготовку до другого Саміту миру

У Рейк’явіку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

«Дякую вам і всьому фінському народу за єдність у підтримці України. Дякую за всі пакети допомоги, які ми отримали від Фінляндії», – сказав Володимир Зеленський.

Серед тем, які обговорили під час зустрічі, – посилення ППО, постачання артилерійських боєприпасів та інвестиції у виробництво українських далекобійних дронів і ракет.

Президент також відзначив лідерство Фінляндії в коаліції цивільного захисту щодо будівництва укриттів.

Окрему увагу під час зустрічі приділили реалізації Формули миру та підготовці до другого Саміту миру.

Володимир Зеленський подякував Фінляндії за організацію та проведення в Гельсінкі тематичної конференції з імплементації восьмого пункту Формули миру «Екологічна безпека».

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