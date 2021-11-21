Президент України: Інфраструктурна реформа – найбільша і найвдаліша за останні десятиліття, і ми рухаємося далі

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що за час його каденції вже вдалося успішно втілити низку важливих реформ, а частину змін розпочато, і вони перебувають у процесі реалізації. Про це Глава держави сказав під час прес-марафону «30 запитань Президенту України», присвяченого екватору його каденції.

Зокрема, за словами Володимира Зеленського, було запущено земельну та банківську реформи, а модернізацію інфраструктури відзначають не тільки в Україні, а й у світі.

«Сьогодні інфраструктурна реформа – найбільша і найвдаліша за 50 років. Вважаю, що це великий прогрес. Ми вимірюємо успіхи в будівництві та розбудові країни в тисячах кілометрів доріг. Не в одному мості, коли ми пишаємось, що, наприклад, міст у Запоріжжі будується, а вже будується 150 мостів», – зазначив Президент.

Також Глава держави нагадав, що нещодавно вдалося запустити українського національного авіаперевізника. Триває судова реформа.

Крім того, як наголосив Володимир Зеленський, в Україні триває деолігархізація, однією з ознак якої є досягнення прибутковості АТ «Укрзалізниця», державних портів та Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

«Це деолігархізація, бо ми розуміємо, які люди – і не тільки представники олігархів, а деякі колишні чиновники й деякі колишні службовці – були всюди. В усьому, що належить державі Україна, народові України, всюди їхні «щупальця». І сьогодні у нас ці напрями прибуткові», – наголосив Президент.

«До великого бізнесу ставлюся з повагою щодо робочих місць, але дуже важливо, щоб великий бізнес не був олігархатом і не впливав на медіа та політиків», – додав він.

Володимир Зеленський також зауважив, що через пандемію COVID-19 та енергетичні виклики суспільство звертає мало уваги на важливі перемоги в інших сферах, а у нього як Президента не завжди вистачає часу, щоб усе пояснювати.

«Щодня приймаю 100 рішень. Не маю часу комунікувати всі мої рішення з суспільством, у мене немає в «гаманці» своїх медіа, щоб хтось допомагав комунікувати це. Але є результат», – наголосив Глава держави.

Водночас Президент акцентував, що українці користуються новими дорогами, громадяни забезпечені вакцинами, наявні ліжка з киснем в оновлених лікарнях тощо.