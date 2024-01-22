Президент України ініціює ключовий законопроєкт, який дасть змогу запровадити інститут множинного громадянства

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подає до Верховної Ради ключовий законопроєкт, який дасть змогу запровадити інститут множинного громадянства в Україні. Про це Глава держави заявив у зверненні з нагоди Дня Соборності України.

«Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства. І дасть змогу мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора», – сказав Володимир Зеленський.

Як зазначив Президент, із початком повномасштабної агресії Росії проти України багатомільйонна діаспора українців у всьому світі стала на захист інтересів нашої держави й допомагає попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі.

«Хто збирає, знаходить, пакує та передає все, що потрібно для перемоги. Всі, хто не забув власного коріння та не дає світу забути про Україну. Всі, у чиїх жилах тече українська кров і в чиїх грудях б’ється вільне серце. Українці за походженням, які давно довели, що є українцями за духом. І після багатьох років очікування вони нарешті мають стати українцями й за паспортом. На законодавчому рівні», – наголосив він.

За словами Глави держави, множинне громадянство буде однією з можливостей реалізації права бути українцем, за яке ми зараз боремося.

«Іноземні добровольці, які стали на захист України, усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою. Для всіх, хто зможе відчути, що бути в Україні означає бути вдома. Не туристами, а громадянами. Великої, соборної, єдиної України», – додав Володимир Зеленський.