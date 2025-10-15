Президент України й міністр енергетики США обговорили підтримку української енергосистеми та потенційні спільні проєкти

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Крісом Райтом.

Глава держави подякував США, усьому американському народові за підтримку України й відзначив особисті зусилля Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, спрямовані на досягнення реального миру.

Володимир Зеленський поінформував про російські удари по українській енергетичній системі та потреби України для якнайшвидшого відновлення постраждалих енергооб’єктів.

Кріс Райт відзначив лідерство Президента України й мужність українського народу в боротьбі проти російської агресії. Він запевнив у підтримці України та зазначив, що США допоможуть усім необхідним для стійкості української енергосистеми, зокрема перед початком зими. Міністр енергетики також окремо акцентував на важливості розвитку співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки. Кріс Райт наголосив, що США зацікавлені у збільшенні присутності американського бізнесу в Україні.

Під час зустрічі детально обговорили енергетичні спроможності та потенційні проєкти для партнерства у сфері енергетики. Серед іншого йшлося про ядерну енергетику та скраплений газ.