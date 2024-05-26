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Президент України мав аудієнцію в Короля Іспанії Феліпе VI

27 травня 2024 року - 18:55

Президент України мав аудієнцію в Короля Іспанії Феліпе VI

Під час офіційного візиту до Іспанії Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію у Його Величності Короля Феліпе VI.

Глава держави подякував за зусилля Іспанії у сфері гуманітарної допомоги Україні та підтримки українських громадян у цій країні.

«Я вдячний Іспанії та всім вам за те, що ваші серця не потемнішали. Ви допомагаєте, ви зміцнюєте нашу українську силу, яка тримає фронт проти російської агресії. І своєю небайдужістю ви рятуєте тисячі життів», – сказав він, звертаючись до присутніх на аудієнції в Короля Іспанії.

Володимир Зеленський також висловив сподівання на відкриття в Україні офісу Інституту Сервантеса, де Король Іспанії є почесним головою Комітету патронів.

Президент України запросив Його Величність Феліпе VI та Її Величність Королеву Летицію відвідати Україну у зручний для них час.

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Офіційний візит Президента України до Іспанії

27 травня 2024 року - 14:21
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