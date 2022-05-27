Президент України: Маємо не допустити масштабного голоду, який провокує Росія

Що швидше Росія розблокує українські морські порти, то швидше зупиниться розгортання продовольчої кризи у світі. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі в аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia.

«Росія перекрила доступ до наших портів на Чорному морі й окупувала нашу частину берега Азовського моря. Унаслідок цієї військової блокади закрита більшість традиційних маршрутів української торгівлі. Наразі 22 мільйони тонн зернових в Україні перебуває у сховищах. Ми не можемо направити їх на світовий ринок, де вони необхідні саме зараз, у цей час», – розповів Глава держави.

За словами Президента, це вже позначилося на цінах на зернові, а згодом вплине й на вартість іншого продовольства, яка може катастрофічно зрости. Урядам країн-експортерів продовольчих товарів уже доводиться скорочувати експорт тієї чи іншої агропродукції зі своїх країн, щоб втримати внутрішні ціни від вибухового зростання й захистити власних споживачів.

«За оцінкою ООН, цього року голод у світі додатково охопить близько 40-50 мільйонів людей. Вважаю таку оцінку консервативною. Голод не приходить сам. Разом з ним завжди йде також і політичний хаос, який іще більше погіршує ситуацію, руйнує соціальне життя та створює ще більш небезпечні умови для звичайних людей», – зауважив Володимир Зеленський.

Як зазначив Президент, зростання цін на харчі – це провісник злиднів для бідних і збідніння для середнього класу, якщо не вживати заходів, щоб змінити нинішню ситуацію.

«Тільки уявіть, яким політичним хаосом це може закінчитись у певних регіонах», – додав Глава держави.

Крім того, на його думку, блокада Росією українських портів може стати прикладом для наслідування для інших потенційних агресорів, які хочуть підкорити сусідів чи забрати їхню територію.

«Якщо Росії вдасться безкарно пройти через це у війні проти України, то інші держави побачать, що морська блокада – це нібито допустимий інструмент тиску в сучасному світі. А отже, жоден із торговельних маршрутів на морі й жодна країна після цього не будуть у безпеці», – наголосив Президент України.

Відповідаючи на запитання аудиторії, Глава держави уточнив, що в липні у багатьох країн закінчаться запаси торішнього врожаю, і вже восени на світових продовольчих ринках може скластися кризова ситуація, схожа на ту, як була в енергетиці у Європі минулого року.

«Що швидше цю війну вдасться закінчити, то краще буде для кожного народу. Не тільки для нас. Що швидше будуть розблоковані наші порти, то скоріше зупиниться розгортання продовольчої кризи, бо зможемо відправити на світовий ринок і наші запаси, і новий врожай», – зазначив Володимир Зеленський.

Він висловив сподівання, що, зокрема, на зустрічі «Великої двадцятки» вдасться знайти спосіб зупинити розгортання як продовольчої кризи, так і війни загалом.