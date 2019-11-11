Президент України: Ми хочемо закінчити війну, тому що втрачаємо найкращих синів та доньок

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині загиблого командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Євгена Коростельова та нагородив його орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня посмертно.

«Під час операції з розмінування він отримав серйозні поранення та, на жаль, пішов… Але він назавжди з нами. Слава таким героям. Ми їм дуже вдячні. І наші щирі співчуття сім’ї, близьким, рідним і його дітям», – сказав Глава держави, спілкуючись із журналістами в районі Станиці Луганської під час робочої поїздки на Луганщину.

Президент повідомив, що підписав указ про нагородження полковника Євгена Коростельова орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня посмертно.

Володимир Зеленський також подякував кожному, хто нині захищає Україну та відстоює її територіальну цілісність.

«Я хочу подякувати кожному військовому, кожному волонтеру, які зараз допомагають, працюють, захищають нашу країну, наші кордони», – сказав він.

«Ми хочемо закінчити війну, тому що втрачаємо найкращих людей, найкращих синів та доньок, які захищають нашу країну», – підкреслив Глава держави.