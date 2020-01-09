Президент України: Ми закликаємо всіх міжнародних партнерів надати дані щодо авіакатастрофи в Ірані у розпорядження слідчої комісії

Президент України Володимир Зеленський закликає міжнародних партнерів передати всі наявні дані, що стосуються катастрофи українського літака в Тегерані, у розпорядження комісії з розслідування причин трагедії.

«Сьогодні комісія з розслідування причин катастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України» продовжує роботу. Українські фахівці залучені до цього процесу. Ми очікуємо, що їм буде надана вся інформація та всі доступи, які є необхідними для проведення об’єктивного розслідування. Ми тримаємо постійний зв’язок з нашими представниками», – заявив Глава держави.

Він зазначив, що версія про влучання ракети в літак не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою.

«Враховуючи останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів, передусім уряди США, Канади та Великої Британії, надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин», – наголосив Президент.

Глава держави також повідомив про наміри обговорити перебіг розслідування авіакатастрофи з Державним секретарем США Майком Помпео.

«Наша мета – встановити беззаперечну істину. Ми вважаємо це обов’язком всієї міжнародної спільноти перед сім’ями загиблих і пам’яттю жертв катастрофи. Цінність людського життя вища за будь-які політичні мотиви», – підкреслив Володимир Зеленський.