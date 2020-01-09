Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України у зв’язку з катастрофою літака української авіакомпанії в Ірані 8 січня
Звернення Президента України у зв’язку з катастрофою літака української авіакомпанії в Ірані 8 січня

9 січня 2020 року - 06:33

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України: Ми закликаємо всіх міжнародних партнерів надати дані щодо авіакатастрофи в Ірані у розпорядження слідчої комісії

10 січня 2020 року - 09:42

Володимир Зеленський у телефонній розмові з Джастіном Трюдо висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Канади під час авіакатастрофи в Ірані

9 січня 2020 року - 20:18

Президент України провів телефонну розмову з Віце-президентом Єврокомісії

9 січня 2020 року - 19:25

Володимир Зеленський заслухав звіт оперативного штабу з питань катастрофи українського літака в Ірані

9 січня 2020 року - 19:02

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Повернення звільнених громадян на підконтрольну Україні територію
Повернення звільнених громадян на підконтрольну Україні територію

29 грудня 2019 року - 19:57

Перейти до всіх галерей

Президент України: Ми закликаємо всіх міжнародних партнерів надати дані щодо авіакатастрофи в Ірані у розпорядження слідчої комісії

10 січня 2020 року - 09:42

Президент України Володимир Зеленський закликає міжнародних партнерів передати всі наявні дані, що стосуються катастрофи українського літака в Тегерані, у розпорядження комісії з розслідування причин трагедії.

«Сьогодні комісія з розслідування причин катастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України» продовжує роботу. Українські фахівці залучені до цього процесу. Ми очікуємо, що їм буде надана вся інформація та всі доступи, які є необхідними для проведення об’єктивного розслідування. Ми тримаємо постійний зв’язок з нашими представниками», – заявив Глава держави.

Він зазначив, що версія про влучання ракети в літак не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою.

«Враховуючи останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів, передусім уряди США, Канади та Великої Британії, надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин», – наголосив Президент.

Глава держави також повідомив про наміри обговорити перебіг розслідування авіакатастрофи з Державним секретарем США Майком Помпео.

«Наша мета – встановити беззаперечну істину. Ми вважаємо це обов’язком всієї міжнародної спільноти перед сім’ями загиблих і пам’яттю жертв катастрофи. Цінність людського життя вища за будь-які політичні мотиви», – підкреслив Володимир Зеленський.

Версія для друку