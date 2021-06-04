Президент України на катері «Слов'янськ» переглянув демонстраційний проліт повітряної колони до Дня ВМС

Перебуваючи з робочою поїздкою в Одеській області, в межах відзначення Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський піднявся на борт патрульного катера «Слов'янськ».

Під час переходу судна до наступного причалу Глава держави переглянув демонстраційний проліт повітряної колони за участю гелікоптерів Мі-1 та Мі-8, літаків Ан-26 та Су-25 Збройних Сил України, а також конвертопланів Bell V-22 Osprey морської піхоти США.

Крім того, на борту катера Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих моряків. Судно лягло у дрейф, і на воду був спущений вінок. Сурмач виконав сигнал «Шана», відбулося салютування трьома холостими пострілами зі стрілецької зброї.