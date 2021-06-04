Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Глави держави за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня
Звернення Глави держави за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня

4 червня 2021 року - 20:20

Переглянути всі відео
ностанні новини

Глава держави 5 липня візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Міжнародна політика»

4 липня 2021 року - 17:25

Глава держави в Одесі відвідав есмінець «Росс» ВМС США: Завдяки підтримці наших партнерів Україна зможе успішніше захищати свою незалежність

4 липня 2021 року - 15:01

Президент України на катері «Слов'янськ» переглянув демонстраційний проліт повітряної колони до Дня ВМС

4 липня 2021 року - 13:03

В Одесі Володимир Зеленський взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня ВМС

4 липня 2021 року - 12:47

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента Володимира Зеленського до Одеської області
Робоча поїздка Президента Володимира Зеленського до Одеської області

4 липня 2021 року - 13:16

Перейти до всіх галерей

Президент України на катері «Слов'янськ» переглянув демонстраційний проліт повітряної колони до Дня ВМС

4 липня 2021 року - 13:03

Президент України на катері «Слов'янськ» переглянув демонстраційний проліт повітряної колони до Дня ВМС

Перебуваючи з робочою поїздкою в Одеській області, в межах відзначення Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський піднявся на борт патрульного катера «Слов'янськ».

Під час переходу судна до наступного причалу Глава держави переглянув демонстраційний проліт повітряної колони за участю гелікоптерів Мі-1 та Мі-8, літаків Ан-26 та Су-25 Збройних Сил України, а також конвертопланів Bell V-22 Osprey морської піхоти США.

Крім того, на борту катера Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих моряків. Судно лягло у дрейф, і на воду був спущений вінок. Сурмач виконав сигнал «Шана», відбулося салютування трьома холостими пострілами зі стрілецької зброї.

ф

Робоча поїздка Президента Володимира Зеленського до Одеської області

4 липня 2021 року - 13:16
В Одесі Президент України Володимир Зеленський відвідав американський есмінець «Росс», який бере участь у міжнародних військово-морських навчаннях «Сі Бриз – 2021», та поспілкувався з командувачем 6-го флоту Військово-Морських Сил США віце-адміралом Юджином Блеком, 4 липня 2021 року
Версія для друку