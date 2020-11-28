Президент України нагородив Віталія Марківа орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Президент України Володимир Зеленський, беручи до уваги клопотання Міністерства внутрішніх справ України, підписав указ № 563/2020 про нагородження старшого сержанта Національної гвардії Віталія Марківа орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Сьогодні, у День Сухопутних військ, коли Україна вшановує своїх героїв, які стоять на захисті свободи і незалежності нашої держави, та дякує їм за гідну службу, Віталій Марків нагороджений за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні.

Віталій Марків був несправедливо засуджений до 24 років позбавлення волі в Італії через смерть журналіста, проте, зберігаючи військову честь і громадянську гідність, зумів довести свою невинуватість і здобути свободу.

У складному процесі звільнення українського нацгвардійця брали участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, представники Офісу Президента, українські дипломати та громадські діячі. Глава держави особисто проводив перемовини щодо звільнення Віталія Марківа з представниками італійської влади.

Справедливе рішення у справі нацгвардійця та його звільнення – це також перемога України на міжнародному рівні, зауважив Володимир Зеленський.

«Українська держава і я особисто будемо завжди відстоювати права наших громадян та завжди допомагатимемо їм повернутися додому, в якій би частині світу вони не потрапили в біду. Ми будемо боротися за кожного нашого громадянина – це один з моїх базових принципів», – наголосив Президент.