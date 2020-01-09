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Звернення Президента України у зв’язку з катастрофою літака української авіакомпанії в Ірані 8 січня
Звернення Президента України у зв’язку з катастрофою літака української авіакомпанії в Ірані 8 січня

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Президент України: Наполягаємо на офіційних вибаченнях Ірану за збиття літака МАУ, проведенні розслідування та поверненні тіл загиблих

11 січня 2020 року - 08:58

Україна наполягає на офіційних вибаченнях з боку Ірану за збиття літака рейсу PS752 компанії МАУ, проведенні відкритого розслідування та очікує на повернення тіл загиблих і виплату компенсацій, заявив Президент Володимир Зеленський.

«Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака. Але наполягаємо на цілковитому визнанні вини. Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах», – заявив Володимир Зеленський.

Президент України висловив сподівання на продовження розслідування авіакатастрофи без штучних затримок і перепон.

«Наші 45 фахівців мають отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості», – підкреслив Глава держави.

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