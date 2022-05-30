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Зустріч Президента України з Президентом Словацької Республіки у Києві
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Президент України: Наш план – деокупувати всю нашу територію, а які плани у РФ – нам байдуже

31 травня 2022 року - 18:58

Президент України: Наш план – деокупувати всю нашу територію, а які плани у РФ – нам байдуже

На східному фронті наразі складна ситуація через брак необхідної зброї, проте Україна звільнятиме свої території, орієнтуючись на ефективність ведення воєнних дій і максимальне збереження життів людей. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в Києві.

«На сході нам складно через те, що бракує відповідної зброї... Якщо наші кроки чи операції з деокупації того чи іншого регіону будуть пов’язані з десятками тисяч наших загиблих людей, то ми будемо чекати на відповідну зброю, щоб зберегти по максимуму наших людей. Саме вони деокупують територію. Бо ці території без живих українців для нас, чесно кажучи, не в пріоритеті. Тому я вважаю, що передусім ми повинні максимально думати про наших людей, які спроможні дати відсіч усім планам РФ», – сказав Глава держави.

За його словами, Україна планує деокупувати всі свої території, які належать їй згідно з міжнародним законодавством.

«Це наш план. Щодо планів (Російської Федерації. – Ред.) 1 червня чи 1 липня, чи 1 серпня – хоч не 1 вересня поки що, може, на 1 вересня в них будуть інші плани... Нам байдуже, які плани у РФ», – зазначив Президент.

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Зустріч Президента України з Президентом Словацької Республіки у Києві

31 травня 2022 року - 18:11
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