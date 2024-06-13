Президент України обговорив із Прем’єр-міністром Індії двосторонні відносини та розширення торгівлі

У межах робочого візиту до Італії для участі в саміті країн «Групи семи» Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Володимир Зеленський привітав Нарендру Моді з перемогою на виборах і побажав індійському народові миру та процвітання.

Під час зустрічі лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин і можливість обміну досвідом використання нових технологій у сільському господарстві.

Президент розповів про функціонування чорноморського транспортного коридору, завдяки якому є змога збільшити експорт соняшникової олії до Індії та обіг за іншими категоріями товарів.

Глава держави поінформував про підготовку до Глобального саміту миру та подякував Премʼєр-міністрові Індії за очікувану присутність на заході делегації високого рівня. Лідери обговорили пункти порядку денного Саміту.