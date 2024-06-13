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Головний результат саміту G7 для нас – буде більше ППО для наших міст – звернення Президента
Головний результат саміту G7 для нас – буде більше ППО для наших міст – звернення Президента

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Робочий візит Президента України до Італії для участі у Спеціальному засіданні G7
Робочий візит Президента України до Італії для участі у Спеціальному засіданні G7

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Президент України обговорив із Прем’єр-міністром Індії двосторонні відносини та розширення торгівлі

14 червня 2024 року - 15:05

Президент України обговорив із Прем’єр-міністром Індії двосторонні відносини та розширення торгівлі

У межах робочого візиту до Італії для участі в саміті країн «Групи семи» Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Володимир Зеленський привітав Нарендру Моді з перемогою на виборах і побажав індійському народові миру та процвітання.

Під час зустрічі лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин і можливість обміну досвідом використання нових технологій у сільському господарстві.

Президент розповів про функціонування чорноморського транспортного коридору, завдяки якому є змога збільшити експорт соняшникової олії до Індії та обіг за іншими категоріями товарів.

Глава держави поінформував про підготовку до Глобального саміту миру та подякував Премʼєр-міністрові Індії за очікувану присутність на заході делегації високого рівня. Лідери обговорили пункти порядку денного Саміту.

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Робочий візит Президента України до Італії для участі у Спеціальному засіданні G7

13 червня 2024 року - 17:24
Володимир Зеленський та Джозеф Байден в Італії підписали Двосторонню безпекову угоду між Україною та США, 13 червня 2024 року.
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