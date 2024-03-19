Президент України обговорив із Прем’єр-міністром Індії підтримку Формули миру та розвиток двосторонніх відносин

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Глава держави подякував співрозмовнику за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за гуманітарну допомогу, яку Індія надала нашій країні.

Президент відзначив постійний діалог між двома країнами на різних рівнях, зокрема щодо підтримки Української формули миру.

Володимир Зеленський подякував за активну участь представників Індії в зустрічах на рівні радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики й підкреслив важливість участі Індії в інавгураційному саміті миру, підготовка до якого триває у Швейцарії.

Президент України та Прем’єр-міністр Індії обговорили розвиток двосторонніх відносин, одним з елементів якого має стати зустріч команд і засідання Міжурядової українсько-індійської комісії зі співробітництва найближчим часом у Делі.

Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в посиленні торговельно-економічних відносин з Індією. Найбільш перспективними напрямами, за його словами, є аграрний експорт, зокрема соняшникової олії, співпраця в авіаційній галузі, торгівля фармацевтичною та промисловою продукцією.

Україна також вітатиме повернення індійських студентів до українських закладів освіти, зазначив Глава держави.