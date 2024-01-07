Президент України обговорив з Еміром Кувейту співпрацю в енергетичному та аграрному секторах

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Кувейту шейхом Мешалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом.

Глава держави подякував співрозмовнику за підтримку з боку Кувейту суверенітету й територіальної цілісності України, голосування щодо ключових українських резолюцій в ООН та своєчасну допомогу з наданням електрогенераторів напередодні зими.

Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про протидію ракетному терору, який Росія поновила під час новорічних свят.

Сторони обговорили перспективи співпраці в енергетичному та аграрному секторах.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна забезпечує свободу судноплавства в Чорному морі й завдяки цьому залишається гарантом світової продовольчої стабільності, а також докладає максимальних зусиль для відновлення справедливого миру.

«Ми активно працюємо над наступними кроками щодо реалізації Формули миру. Голос і позиція країн Затоки в цьому важливі», – зазначив Глава держави.

Президент запросив представника Кувейту на наступну зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації Української формули миру, яка відбудеться в Давосі, а також взяти участь у підготовці майбутнього Глобального саміту миру.