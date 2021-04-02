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Президент України обговорив з Прем’єр-міністром Великої Британії безпекову ситуацію на Донбасі

5 квітня 2021 року - 21:27

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з офіційним візитом у Державі Катар, провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Глава держави поінформував очільника уряду Великої Британії про загострення ситуації на Донбасі, нарощування російського військового контингенту біля українсько-російського кордону та намагання Росії зірвати реалізацію Мінських домовленостей.

«Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеці України, країнам – членам НАТО та всій Європі», – наголосив Володимир Зеленський і закликав Велику Британію разом з іншими державами Альянсу посилити свою присутність у регіоні та збільшити санкційний тиск на РФ.

Президент України подякував співрозмовнику за незмінну підтримку з боку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності України.

«Ми відчуваємо, що Україна не на самоті. Нас підтримують країни «Великої сімки», – сказав Володимир Зеленський.

Окрема увага була приділена реалізації домовленостей, досягнутих у цьому зв’язку під час візиту Президента України до Великої Британії 8-9 жовтня 2020 року, зокрема розбудові Військово-морського флоту України.

Лідери України та Великої Британії скоординували дії щодо реалізації євроатлантичного курсу нашої держави. Володимир Зеленський наголосив, що отримання Плану дій щодо членства в НАТО є на сьогодні першочерговим пріоритетом України.

«Отримання Плану дій щодо членства в НАТО сприяло б зміцненню обороноздатності України», – сказав Володимир Зеленський.

Лідери обговорили графік двостороннього політичного діалогу на поточний рік. Президент України запросив Бориса Джонсона взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, який відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року.

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