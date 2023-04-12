Президент України отримав орден Чеченської Республіки Ічкерія «Честь Нації» та орден імені Джохара Дудаєва

Президент України Володимир Зеленський отримав від уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні найвищі державні нагороди – орден «Честь Нації» (Qoman Sij) та орден імені Джохара Дудаєва.

Главу Української держави відзначено за видатні заслуги й самовіддані дії заради свободи та демократії в усьому світі та за особисті заслуги перед чеченським народом.

«Його політична твердість і вірність рідній країні зуміли згуртувати народ України перед загрозою, що нависла, від вікового ворога в особі Росії та її кровожерливих монстрів, які захопили владу терористичними методами», – йдеться у постанові, підписаній головою уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмедом Закаєвим 27 листопада минулого року.

Нагороди Главі держави особисто передав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Орден Джохара Дудаєва присуджують кавалерам ордена «Честь Нації». Таким орденом нині нагороджені чеченські політичні діячі Аслан Масхадов і Зелімхан Яндарбієв, а також литовський державний діяч Вітаутас Ландсбергіс.