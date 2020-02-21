Президент України ознайомився з роботою системи автоматичної фіксації перевищення швидкості

Президент України Володимир Зеленський відвідав Центр фіксації порушень швидкісного режиму, де ознайомився з роботою системи автоматичної відеофіксації перевищення швидкості.

Глава держави наголосив, що смертність від ДТП за кількістю людських жертв можна порівняти з війною. Але, на відміну від війни, безпека на дорогах залежить виключно від громадян.

Володимир Зеленський переконаний, що завдяки системі відеофіксації порушень швидкісного режиму можна буде значно зменшити смертність на українських дорогах.

«Це тільки початок. Ми говоримо про відеофіксацію не тільки в Києві та Київській області. Ми хочемо, щоб вона була на всій території України», – сказав Президент.

Водночас він наголосив, що держава не ставить за мету зібрати більше штрафів завдяки новій системі. Передбачений випробувальний термін, щоб люди могли ознайомитися з її роботою.

«Завдання, щоб люди знали, що коли вони порушують правила дорожнього руху, вони не думають не лише про своє життя, а й про життя тих людей, які їдуть з ними в машині, їдуть дорогами України», – зазначив Володимир Зеленський.

Главі держави продемонстрували електронне робоче місце патрульного поліцейського, який працюватиме з системою автоматичної фіксації. Після фіксації правопорушення системою поліцейський зможе побачити, як швидко рухався транспортний засіб і на скільки перевищив дозволену швидкість. Крім того, правоохоронцю буде доступна інформація про відповідальну особу та сам транспортний засіб, зокрема відповідність номерного знака марці автомобіля. Тому ця система допомагатиме також в ідентифікації автомобілів, які перебувають у розшуку чи в угоні. Після перевірки всіх даних поліцейський підписує постанову про адміністративне порушення, яка через «Укрпошту» надсилається відповідальній особі.

З постановою про накладення штрафу можна буде ознайомитися також в електронному кабінеті водія та на сайті МВС. Власник автомобіля також матиме змогу ознайомитися з фото- та відеофіксацією порушення. Якщо за кермом була особа, якій було довірено керувати автомобілем, власник має повідомити цій особі про наявність штрафу.

У паперовому вигляді постанови про адміністративні правопорушення за перевищення швидкості почнуть надсилати з 1 травня 2020 року.

Наразі в Києві функціонує 20 комплексів автоматичної фіксації швидкісного режиму, що були придбані коштом міського бюджету. До кінця квітня має з'явитися ще 30 комплексів на дорогах обласного та державного значення Київської області. Ці комплекси придбані «Укрінфрапроектом» за кошти Дорожнього фонду в рамках заходів з безпеки дорожнього руху. Встановлюватиме їх Укравтодор.

Заступник голови МВС Антон Геращенко зазначив, що 40% ДТП стається саме через перевищення швидкісного режиму. Тому системи відеофіксації з’являться саме в тих місцях, де за статистикою гинула й травмувалася найбільша кількість громадян.

«Ми вважаємо, що автоматичний режим (фіксації. – Ред.) швидкості буде одним із чинників, щоб у нас гинуло менше людей», – наголосив він і додав, що разом із контролем режиму швидкості необхідно працювати над покращенням інфраструктури та якості автомобільних доріг в Україні.

Глава держави подякував за запровадження системи відеофіксації.