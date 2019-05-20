Президент України підписав подання про звільнення Генпрокурора й ухвалив низку кадрових рішень щодо керівництва СБУ та ОДА – Руслан Рябошапка

Заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка під час брифінгу 11 червня повідомив про чергові кадрові рішення Глави держави.

За його словами, було звільнено двох заступників голови СБУ – Олега Фролова та Владислава Косинського.

«Це ті люди, які, за нашою інформацією, були причетні до багатьох протиправних діянь, зокрема під час виборчої кампанії. Звільнення – це для них лише початок, інші заходи здійснюватимуться у процесуальному порядку», – зазначив Руслан Рябошапка.

Також він повідомив, що Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення п’яти керівників регіональних управлінь СБУ – в областях, де було зафіксовано багато явищ, пов’язаних з контрабандою. Йдеться про очільників управлінь в Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Крім того, Руслан Рябошапка поінформував, що Президент підписав подання на звільнення Генерального прокурора Юрія Луценка. За словами заступника глави АП, незважаючи на зміни до закону про прокуратуру щодо того, що Генеральний прокурор не повинен мати юридичної освіти, інші статті закону передбачають, що прокурором Генеральної прокуратури може бути людина, яка має юридичну освіту.

«Ця людина здійснює процесуальні функції, і, відповідно, повинна мати як юридичну освіту, так і досвід у сфері права. Луценко такого досвіду не має», – зазначив Руслан Рябошапка.

Також Глава держави скасував укази щодо призначення двох членів Вищої ради правосуддя.

«Наприкінці каденції Президента Порошенка було змінено правила процедури щодо конкурсного добору двох членів ВРП. Не дочекавшись рішення конкурсної комісії і завершення відбору, Порошенко всупереч закону про Вищу раду правосуддя призначив двох членів ВРП. Сьогодні справедливість було відновлено», – повідомив Руслан Рябошапка.

Указом Президента також оголошено новий конкурс на ці посади. Заступник глави АПУ наголосив, що ВРП є одним із найважливіших органів у системі судової гілки влади, який відповідає за добір та звільнення суддів із посад.

«Це той орган, який повинен очистити судову гілку влади», – додав він.

Руслан Рябошапка також повідомив про рішення Президента звільнити або відсторонити голів 15 обласних державних адміністрацій – Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської.