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Президент України підписав указ про заходи для ліквідації наслідків негоди на Закарпатті

12 липня 2019 року - 13:20

Президент України підписав указ про заходи для ліквідації наслідків негоди на Закарпатті

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на окремих територіях Закарпатської області.

7 липня буревій і негода призвели до руйнувань і пошкодження житлових будинків, транспортної інфраструктури, систем енергозабезпечення, зв'язку тощо у деяких районах. Найбільше постраждали населені пункти Ужгородського та Іршавського районів, зокрема села Сюрте та Великий Раковець.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів України має невідкладно вирішити питання фінансування та забезпечення необхідними ресурсами для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків, спричинених надзвичайною ситуацією, нормалізації обстановки на постраждалих територіях Закарпатської області.

Крім того, органам місцевого самоврядування Закарпаття пропонується в установленому порядку вирішити питання фінансування, надання необхідної допомоги для ліквідації наслідків негоди на постраждалих територіях.

Указ підписаний 11 липня.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №519/2019

Про невідкладні заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на окремих територіях Закарпатської області
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