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Президент України підписав закон щодо державних портфельних гарантій 

21 вересня 2020 року - 21:26

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом» № 873-ІХ, який парламент ухвалив третього вересня 2020 року.

Документ спрямований на розширення можливості доступу до кредитних ресурсів для мікро-, малих та середніх підприємств. 
Згідно із законом, у поточному році держава може надати портфельні гарантії в обсязі до 5 млрд грн. Для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються українським мікропідприємствам та МСБ, у розмірі, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80% за кожним окремим кредитом, необхідне рішення Кабінету Міністрів, погоджене з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету.

У документі зазначається, що порядок відбору банків-кредиторів та умови надання державних гарантій на портфельній основі, розмір і вид забезпечення, що надається такими суб’єктами господарювання, встановлюються урядом. Надання таких гарантій оформлюється у вигляді договору між Міністерством фінансів і банком-кредитором.

Крім того, закон передбачає впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом, що дасть змогу реалізувати ініціативи Президента України щодо доступного іпотечного кредитування.
 

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