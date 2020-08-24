Президент України підписав закон щодо державних портфельних гарантій 

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом» № 873-ІХ, який парламент ухвалив третього вересня 2020 року.

Документ спрямований на розширення можливості доступу до кредитних ресурсів для мікро-, малих та середніх підприємств.

Згідно із законом, у поточному році держава може надати портфельні гарантії в обсязі до 5 млрд грн. Для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються українським мікропідприємствам та МСБ, у розмірі, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80% за кожним окремим кредитом, необхідне рішення Кабінету Міністрів, погоджене з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету.

У документі зазначається, що порядок відбору банків-кредиторів та умови надання державних гарантій на портфельній основі, розмір і вид забезпечення, що надається такими суб’єктами господарювання, встановлюються урядом. Надання таких гарантій оформлюється у вигляді договору між Міністерством фінансів і банком-кредитором.

Крім того, закон передбачає впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом, що дасть змогу реалізувати ініціативи Президента України щодо доступного іпотечного кредитування.

