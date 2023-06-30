Президент України посилює взаємодію з бізнесом – Ростислав Шурма про результати зустрічі Глави держави з підприємцями

Президент України Володимир Зеленський посилює взаємодію з українським бізнесом, щоб створити сприятливі умови для підприємництва в нашій країні. На цьому наголосив заступник керівника Офісу Глави держави Ростислав Шурма під час брифінгу в Офісі Президента України.

За його словами, під час учорашньої зустрічі Глава держави та підприємці зосередилися на проблемах, які виникають у відносинах бізнесу з правоохоронними органами, зокрема з Податковою службою.

«Обговорили антикорупційну податкову реформу, програму кредитування бізнесу під низькі відсотки «5-7-9», а також продаж товарів і послуг державним підприємствам», – повідомив Ростислав Шурма.

За результатами розмови було ухвалено низку рішень, спрямованих на поліпшення умов роботи бізнесу. Зокрема, в Офісі Президента планують розробити концепцію, яка передбачатиме зосередження функцій перевірок в одному державному органі замість кількох, як це є нині.

«За місяць-два ми напрацюємо концепцію, згідно з якою весь функціонал взаємодії з бізнесом спробуємо зосередити в одному правоохоронному органі, щоб не ходили по три-п’ять органів до однієї компанії», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Водночас він зазначив, що як робочий варіант розглядають можливість зосередження контрольних функцій у Бюро економічної безпеки.

Коментуючи ініціативу щодо зменшення частки готівки в українській економіці, Ростислав Шурма зауважив, що запровадження безготівкової системи передбачає не швидкий, а системний, ступінчастий і комплексний підхід. Адже режим cashless неможливий без значного зниження податків у країні, амністії капіталу й створення інфраструктури, за якої держава гарантуватиме використання безготівкових грошей будь-якої миті та де завгодно.

«Ми готуємо проект, основною метою якого буде стовідсоткове покриття цифровими банківськими послугами всієї території країни. Має бути повна доступність всієї інфраструктури для будь-якого громадянина України за будь-яких умов», – пояснив він.

Також цей перехід неможливий без надійності та гарантій для громадян. «Українці мають бути настільки ж упевнені в цифрових грошах, наскільки нині упевнені в паперових», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

За його словами, поступова відмова від готівки в перспективі дасть змогу різко знизити рівень корупції, підвищити безпеку та створити набагато зручніші умови для громадян.

Ростислав Шурма розповів також про підсумки Конференції з відновлення України, яка відбулася в Лондоні у червні.

«Ми побачили, що є дуже чітка підтримка від наших партнерів. Ухвалено фундаментальні рішення щодо отримання нами заморожених активів. Доходи від заморожених активів уже спрямовуватимуться на відновлення України», – зазначив він.

Заступник керівника Офісу Президента навів приклад. Так, 200 млрд євро заморожених російських активів у країнах ЄС дають 3 млрд євро процентних доходів на рік. На конференції було ухвалено рішення про те, що їх спрямовуватимуть на потреби України.

Ростислав Шурма зауважив, що цю конференцію вирізняв високий інтерес корпорацій з усього світу до участі у відновленні України та до інвестицій у нашу країну після перемоги.

Утім заступник керівника Офісу Президента наголосив: щоб отримати значні інвестиції, необхідні перемога України у війні та вступ країни до НАТО.