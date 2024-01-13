Президент України поспілкувався у форматі відеоконференції з лідерами коаліції парламенту Болгарії

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався у форматі відеоконференції з лідерами коаліції Народних зборів Болгарії: Бойко Борисовим, Деляном Пеєвським та Кирилом Петковим.

Глава держави подякував болгарському парламенту за нещодавні рішення про надання підтримки Україні.

«Хочу подякувати вам за ці рішення. Вони дуже посилюють Україну та підвищують стійкість нашого опору агресору. Посилення нашої армії є посиленням нашого суспільства», – наголосив він.

Президент також висловив подяку за підтримку України на євроатлантичному та євроінтеграційному шляху, зокрема під час відкриття переговорів щодо набуття нашою державою членства у Європейському Союзі.

Лідери коаліції болгарського парламенту побажали Україні перемоги та миру й запевнили в подальшій підтримці з боку Болгарії.

Володимир Зеленський поінформував співрозмовників про ситуацію на полі бою та нещодавні масштабні ракетні обстріли Росією українських міст. Він наголосив, що Україна потребує більше систем ППО та ракет до них, артилерійських снарядів тощо.

Співрозмовники обговорили подальшу оборонну підтримку України.

Сторони також приділили увагу питанню використання заморожених активів Росії для компенсації шкоди від її агресії.

Глава держави висловив подяку Болгарії за чіткі санкційні кроки стосовно держави-агресора та наголосив на важливості продовження підтримки санкційних механізмів ЄС.