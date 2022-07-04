Президент України привітав поліцейських із професійним святом і вручив державні нагороди

У День Національної поліції України Президент Володимир Зеленський зустрівся з правоохоронцями, вручив державні нагороди та присвоїв спеціальні звання.

У заходах також взяли участь: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голова Національної поліції Ігор Клименко.

«Робота поліцейських завжди була й буде основою правопорядку в нашій державі. Саме від вас залежить, чи відчувають люди безпеку, передусім – безпеку на вулицях нашої України. Відчуття людьми справедливості також починається з результатів саме вашої служби, з вашої сумлінності та вашої професійності», – сказав Володимир Зеленський, вітаючи поліцейських із професійним святом.

Президент подякував правоохоронцям за їхню сумлінну працю на благо українського суспільства.

Глава держави наголосив, що сьогодні, в часи повномасштабного російського вторгнення, працівники Національної поліції нарівні з іншими силами безпеки та оборони захищають нашу державу на передовій.

«Поліцейські приходять на допомогу людям під час обстрілів, забезпечують евакуацію, допомагають доправляти гуманітарні вантажі. Сапери Національної поліції, вибухотехніки, проводять розмінування нашої української землі, вулиць, будинків. Усе це – порятунок людських життів», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що в нинішніх умовах українським поліцейським, крім їхньої повсякденної роботи, також доводиться документувати воєнні злочини армії РФ.

«Національна поліція розпочала понад 20 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських військових. Я вдячний вам за цю важливу роботу. Бо покарання окупантів за все, що вони наробили проти громадян України, є нашим національним завданням», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також наголосив на важливості розв'язання проблем модернізації матеріально-технічної бази Нацполіції та забезпечення правоохоронців житлом.

«Розв'язання цих та інших проблем обов’язково стане частиною нашого відновлення після війни. Максимальна безпека для України, а отже, й розвиток Національної поліції як одного з елементів безпеки – це, безумовно, наш пріоритет. Я вдячний вам за службу, і хотілося б зробити все, щоб ви справді відчували вдячність держави і в тому, як ви живете, і в яких умовах ви працюєте», – зазначив Президент.

Присутні вшанували пам’ять загиблих правоохоронців хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський вручив поліцейським державні нагороди та спеціальні звання.