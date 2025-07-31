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Президент України провів першу розмову з обраним Президентом Польщі Каролем Навроцьким

31 липня 2025 року - 13:50

Президент України провів першу розмову з обраним Президентом Польщі Каролем Навроцьким

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з обраним Президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Глава держави привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах, які відбулися 1 червня. Україна розраховує на те, що Польща й надалі залишатиметься надійним партнером і союзником.

Володимир Зеленський подякував Польщі за підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення: військову, політичну та гуманітарну.

Президент України поінформував про наслідки масованого удару, якого завдала Росія в ніч на четвер, і про ситуацію на фронті. Він зазначив, що подальша підтримка з боку Польщі важлива для безпеки України та всього Європейського континенту.

Співрозмовники також приділили увагу ключовим подіям, які відбудуться найближчими місяцями.

Володимир Зеленський і Кароль Навроцький домовилися про обмін візитами, щоб обговорити всі нагальні питання двосторонньої співпраці. Лідери мають спільне бачення: треба працювати над пошуком форматів взаємодії, які дадуть реальний результат для обох країн і народів та зміцнять Європу.

Обраний Президент Польщі висловив підтримку українцям і запевнив у продовженні допомоги.

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