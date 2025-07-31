Президент України провів першу розмову з обраним Президентом Польщі Каролем Навроцьким

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з обраним Президентом Польщі Каролем Навроцьким.
Глава держави привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах, які відбулися 1 червня. Україна розраховує на те, що Польща й надалі залишатиметься надійним партнером і союзником.
Володимир Зеленський подякував Польщі за підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення: військову, політичну та гуманітарну.
Президент України поінформував про наслідки масованого удару, якого завдала Росія в ніч на четвер, і про ситуацію на фронті. Він зазначив, що подальша підтримка з боку Польщі важлива для безпеки України та всього Європейського континенту.
Співрозмовники також приділили увагу ключовим подіям, які відбудуться найближчими місяцями.
Володимир Зеленський і Кароль Навроцький домовилися про обмін візитами, щоб обговорити всі нагальні питання двосторонньої співпраці. Лідери мають спільне бачення: треба працювати над пошуком форматів взаємодії, які дадуть реальний результат для обох країн і народів та зміцнять Європу.
Обраний Президент Польщі висловив підтримку українцям і запевнив у продовженні допомоги.