Президент України провів першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову з Прем'єр-міністром Ефіопії

Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову з Прем'єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом Алі.

Глава держави поінформував співрозмовника про односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, незаконне блокування судноплавства, обстріли портової та енергетичної інфраструктури України.

Володимир Зеленський зазначив, що в межах Чорноморської зернової ініціативи Україна доправила до Ефіопії майже 300 тис. тонн продовольства і ще 90 тис. тонн зерна – в межах гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

Президент наголосив, що Україна готова й надалі залишатися гарантом світової продовольчої безпеки та зацікавлена в розвитку двосторонніх відносин з Ефіопією у сферах безпеки, цифровізації тощо.

Глава держави також акцентував на необхідності створення майданчика для діалогу з країнами Африки.

«Голос Ефіопії, Африканського Союзу, усієї Африки дуже важливий для нас», – зазначив Володимир Зеленський.

Співрозмовники обговорили підготовку до Глобального саміту миру. Президент запросив Абія Ахмеда Алі відвідати Україну.