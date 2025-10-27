Президент України провів розмову з Президентом Аргентини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Глава держави привітав Хав’єра Мілея з перемогою його партії на парламентських виборах. Президент України зазначив, що Аргентина багато робить, щоб досягти успіху й бути сильною, і побажав, щоб і надалі вдавалося реалізовувати всі необхідні реформи.

Володимир Зеленський запросив Президента Аргентини до України, щоб продовжити діалог та обговорити ключові перспективи розвитку відносин між країнами. Україна та Аргентина можуть реалізувати багато проєктів разом. Лідери домовилися, що їхні команди будуть у контакті.