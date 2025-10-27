Президент:

Всі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані, і це включає також розширення географії нашої далекобійності – звернення Президента
27 жовтня 2025 року - 19:52

З початку осені запрацювало ще 25 українських книжкових поличок у світі, і це наш рекорд – Олена Зеленська

29 жовтня 2025 року - 17:28

Президент України провів розмову з Президентом Аргентини

29 жовтня 2025 року - 16:49

Енергетика, фінансування виробництва зброї, тиск на Росію та робота з партнерами – Президент провів нараду з урядовцями щодо результатів уряду за сто днів роботи

28 жовтня 2025 року - 21:16

Продовження оборонної підтримки України й дипломатична робота: Президент провів зустріч зі Спікером Сеймасу Литви

28 жовтня 2025 року - 20:15

Нарада Президента з урядовцями
Нарада Президента з урядовцями

28 жовтня 2025 року - 21:43

29 жовтня 2025 року - 16:49

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Глава держави привітав Хав’єра Мілея з перемогою його партії на парламентських виборах. Президент України зазначив, що Аргентина багато робить, щоб досягти успіху й бути сильною, і побажав, щоб і надалі вдавалося реалізовувати всі необхідні реформи.

Володимир Зеленський запросив Президента Аргентини до України, щоб продовжити діалог та обговорити ключові перспективи розвитку відносин між країнами. Україна та Аргентина можуть реалізувати багато проєктів разом. Лідери домовилися, що їхні команди будуть у контакті.

