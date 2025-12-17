Президент подякував рятувальникам, які ліквідовували наслідки російських обстрілів на Півдні України

Президент Володимир Зеленський відзначив рятувальників, які брали участь у ліквідації наслідків нещодавніх російських обстрілів на Півдні України. Про це Глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

«Усюди, де необхідно, робота по відновленню триває цілодобово. Це часто героїчна робота наших ремонтних бригад, енергетиків, залучених комунальних служб, ДСНС України, і особливо в районах, які поруч із кордоном із Росією, поруч із лінією фронту», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив працівників Головного управління ДСНС України в Одеській області: командира відділення 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Руслана Бобка, старшого водія 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Олександра Семенова, пожежника-рятувальника 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Юрія Афанасьєва, пожежника-рятувальника 22-ї державної пожежно- рятувальної частини Андрія Мандзюка, старшого пожежника-рятувальника 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Сергія Морозова, старшого пожежника-рятувальника 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Віталія Бурлака, начальника 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Віталія Грицака, водія 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Сергія Лєпшего, начальника караулу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Євгена Бєльченка, старшого пожежника-рятувальника 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Олексія Маломана.

На Одещині рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російських ударів дронами по енергетичній інфраструктурі, складах, адміністративних будівлях та СТО. Також працівники ДСНС 12 грудня ліквідували пожежу порома після ракетного удару та атаки дронів по території Чорноморського рибного порту.

Глава держави подякував працівникам Головного управління ДСНС України в Миколаївській області: командиру відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Володимиру Крицькому, пожежнику-рятувальнику 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Владиславу Вознюку, начальнику караулу 26-ї державної пожежно-рятувальної частини Дмитру Зарванському, командиру відділення 26-ї державної пожежно-рятувальної частини Андрію Кравченку, пожежнику-рятувальнику 19-ї державної пожежно-рятувальної частини Олександру Бабію.

У Миколаївській області рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок ракетних ударів і дронових атак по об’єктах енергетики, приватних будинках і складах.

«Дякую вам і вашим колегам! Кожен наш регіон, кожне місто, кожна громада мають розраховувати на повну ефективність екстрених служб, енергетичних компаній, кожної установи влади. Уряд України повинен допомагати максимально, і ресурси під це забезпечуємо, зокрема нашою роботою з партнерами», – сказав Володимир Зеленський.