Потрібен реальний захист від російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був – звернення Президента
Потрібен реальний захист від російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був – звернення Президента

17 грудня 2025 року - 18:48

Президент України та Премʼєр-міністр Бельгії обговорили механізми щодо використання заморожених російських активів

18 грудня 2025 року - 16:34

Координація з Європою в дипломатії та оборонна підтримка України: Володимир Зеленський зустрівся з Педро Санчесом

18 грудня 2025 року - 16:30

Володимир Зеленський: Жодних винагород для агресора – це основний принцип миру

18 грудня 2025 року - 16:20

Активи Росії мають бути використані для захисту від російської агресії та відбудови того, що було зруйноване російськими атаками – звернення Президента до учасників засідання Євроради

18 грудня 2025 року - 15:50

Робочий візит Президента України до Бельгії
Робочий візит Президента України до Бельгії

18 грудня 2025 року - 15:48

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.

Глава держави подякував Бельгії та всьому бельгійському народові за підтримку України від самого початку повномасштабної війни та окремо відзначив внесок в ініціативу PURL.

Головне питання, серед тих, які обговорили під час зустрічі, – використання заморожених російських активів на користь України. Володимир Зеленський зазначив, що розуміє всі застереження Бельгії, проте рішення щодо репараційного кредиту має бути ухвалене, оскільки воно є справедливим і забезпечить довгострокову передбачуваність для України.

Крім того, лідери говорили про координацію з Європою та США в переговорному процесі щодо досягнення достойного миру, майбутнє членство України у Євросоюзі, підтримку української енергетичної системи та відбудову.

Робочий візит Президента України до Бельгії

18 грудня 2025 року - 15:48
