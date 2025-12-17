Президент України та Премʼєр-міністр Бельгії обговорили механізми щодо використання заморожених російських активів

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.

Глава держави подякував Бельгії та всьому бельгійському народові за підтримку України від самого початку повномасштабної війни та окремо відзначив внесок в ініціативу PURL.

Головне питання, серед тих, які обговорили під час зустрічі, – використання заморожених російських активів на користь України. Володимир Зеленський зазначив, що розуміє всі застереження Бельгії, проте рішення щодо репараційного кредиту має бути ухвалене, оскільки воно є справедливим і забезпечить довгострокову передбачуваність для України.

Крім того, лідери говорили про координацію з Європою та США в переговорному процесі щодо досягнення достойного миру, майбутнє членство України у Євросоюзі, підтримку української енергетичної системи та відбудову.