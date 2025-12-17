Володимир Зеленський: Жодних винагород для агресора – це основний принцип миру

Рішення про повне використання російських активів для захисту від російської агресії є одним із найчіткіших і найбільш морально обґрунтованих рішень, які тільки можна ухвалити. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час участі в засіданні Європейської ради в Брюсселі.

Глава держави подякував за увагу та підтримку України, яка допомогла врятувати стільки життів із 2022 року. За словами Президента, за цей час Європа багато чого досягла, а російський очільник не зламав Україну.

«Європа демілітаризувала російську газову зброю – континент більше не дозволяє Москві маніпулювати ним за допомогою енергоносіїв. І це історичне досягнення, на мою думку, – те, що лише кілька років тому здавалося майже неможливим», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив: Росія сподівалася, що Європа припинить підтримку України, не зможе масштабувати оборонну промисловість та зазнає політичного краху через зміну американської адміністрації, але цього не сталося.

«Переважна більшість європейців усе ще вважає, що тільки Росія винна в цій війні. І, звісно, дехто у Європі досі із задоволенням літає до Москви. Але, будьмо чесними, більшість європейців розуміє: зрада моральних цінностей і європейських інтересів на користь Москви ніколи не стане головним європейським трендом. Це завжди буде справою аутсайдерів, а не справжніх лідерів», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що Росія не повинна виграти війну. Рішення про повне використання російських активів для захисту від російської агресії є одним із найчіткіших і найбільш морально обґрунтованих рішень, які тільки можна ухвалити.

«Так само як конфіскують гроші у наркоторговців і вилучають зброю в терористів, активи Росії мають бути використані для захисту від російської агресії та відбудови того, що було зруйноване, саме зруйноване, російськими атаками. Це етично. Це справедливо. І це правомірно – підтверджено оцінкою численних спеціалістів», – сказав Глава держави.

Президент заявив: якщо найближчим часом війна не закінчиться дипломатичним шляхом, а Росія і надалі демонструватиме, що хоче продовжувати війну й посилити атаки наступного року, Україна використає ці кошти переважно на зброю.

«Якщо ж, навпаки, дипломатія спрацює і Росія почне здійснювати реальні кроки для припинення війни, то заморожені російські активи слід використати для відновлення після агресії. І це знову ж таки справедливо, що Росія платить за те, що вона зруйнувала», – зазначив Президент.

Глава держави також акцентував, що Росія може продовжувати цю війну доти, доки матиме величезні суми грошей, щоб відправляти більше людей на фронт і купувати обладнання за кордоном.

«Ми знаємо, що Путін не може одночасно продовжувати напад і підтримувати соціальну стабільність у Росії; у нього не вистачає грошей на те й інше. І ми вже бачимо ознаки цього: Росія почала скорочувати військові витрати. Вони навіть зменшили виплати тим, кого відправляють на смерть», – сказав Президент.

На думку Володимира Зеленського, це чітко доводить те, що Росія не повинна отримати жодних позитивних сигналів щодо цих грошей, інакше це буде помилковою політикою.

«Не даваймо Путіну надії – надії, що він може повоювати ще рік-два, а потім Європа винагородить його за це, повернувши 200 мільярдів євро. А якщо хтось хоче інвестувати в подальшу російську агресію, нехай скаже про це відкрито, а не ховається за виправданнями», – наголосив Глава держави.

За словами Президента, пропозиція Європейської комісії щодо репараційного кредиту передбачає розумний і справедливий підхід, і це має стати вагомим внеском Євросоюзу в посилення позицій України за переговорним столом.

«Якщо ми знатимемо і якщо Путін знатиме, що ми можемо зберігати стійкість щонайменше ще кілька років, його мотивація для затягування цієї війни стане набагато слабшою. І саме так має працювати тиск на агресора – тиск, що приносить мир. Агресор має заплатити за зроблене», – підсумував Володимир Зеленський.