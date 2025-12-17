Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Потрібен реальний захист від російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був – звернення Президента
Потрібен реальний захист від російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був – звернення Президента

17 грудня 2025 року - 18:48

Переглянути всі відео
ностанні новини

Координація з Європою в дипломатії та оборонна підтримка України: Володимир Зеленський зустрівся з Педро Санчесом

18 грудня 2025 року - 16:30

Володимир Зеленський: Жодних винагород для агресора – це основний принцип миру

18 грудня 2025 року - 16:20

Активи Росії мають бути використані для захисту від російської агресії та відбудови того, що було зруйноване російськими атаками – звернення Президента до учасників засідання Євроради

18 грудня 2025 року - 15:50

У Софії Київській цьогоріч знову можна подивитися різдвяну виставу «Говорять ті, що слухали вічність» від Фундації Олени Зеленської

18 грудня 2025 року - 11:05

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Бельгії
Робочий візит Президента України до Бельгії

18 грудня 2025 року - 15:48

Перейти до всіх галерей

Координація з Європою в дипломатії та оборонна підтримка України: Володимир Зеленський зустрівся з Педро Санчесом

18 грудня 2025 року - 16:30

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Лідери обговорили координацію позицій і кроків із Європою щодо переговорного процесу з командою Президента США про досягнення достойного миру. Глава держави наголосив: важливо, щоб Європа була залучена на кожному етапі, адже мир має гарантувати суверенітет України та європейську безпеку.

Президент подякував Педро Санчесу за продовження оборонної підтримки – рішення надати ракети для IRIS-T, участь у програмах PURL і SAFE. Окремо йшлося про актуальні потреби, насамперед посилення ППО.

Глава держави також відзначив підтримку з боку Іспанії всіх санкційних пакетів Євросоюзу проти Росії. Україна очікує, що 20-й пакет міститиме жорсткі заходи проти банківського сектору, тіньового флоту РФ, технологій подвійного використання, російських олігархів і пропагандистів.

Лідери приділили окрему увагу руху України до членства у Євросоюзі, що також є важливим елементом гарантій безпеки.

ф

Робочий візит Президента України до Бельгії

18 грудня 2025 року - 15:48
Версія для друку