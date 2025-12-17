Координація з Європою в дипломатії та оборонна підтримка України: Володимир Зеленський зустрівся з Педро Санчесом

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Лідери обговорили координацію позицій і кроків із Європою щодо переговорного процесу з командою Президента США про досягнення достойного миру. Глава держави наголосив: важливо, щоб Європа була залучена на кожному етапі, адже мир має гарантувати суверенітет України та європейську безпеку.

Президент подякував Педро Санчесу за продовження оборонної підтримки – рішення надати ракети для IRIS-T, участь у програмах PURL і SAFE. Окремо йшлося про актуальні потреби, насамперед посилення ППО.

Глава держави також відзначив підтримку з боку Іспанії всіх санкційних пакетів Євросоюзу проти Росії. Україна очікує, що 20-й пакет міститиме жорсткі заходи проти банківського сектору, тіньового флоту РФ, технологій подвійного використання, російських олігархів і пропагандистів.

Лідери приділили окрему увагу руху України до членства у Євросоюзі, що також є важливим елементом гарантій безпеки.