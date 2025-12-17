Президент:

17 грудня 2025 року - 18:48

ностанні новини

Потрібен реальний захист від російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був – звернення Президента

17 грудня 2025 року - 18:37

Президенти України та Чехії обговорили дипломатичну ситуацію та продовження чеської ініціативи з постачання боєприпасів

17 грудня 2025 року - 18:28

Президент зустрівся з воїнами, які відновлюються після поранень у нідерландському військовому реабілітаційному центрі Аарденбург

16 грудня 2025 року - 20:09

Олена Зеленська взяла участь у засіданні, присвяченому реалізації реформи шкільного харчування

16 грудня 2025 року - 18:20

Робочий візит Президента України до Нідерландів

16 грудня 2025 року - 13:16

17 грудня 2025 року - 18:28

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Чехії Петром Павелом.

Петр Павел зазначив, що уважно стежить не лише за дипломатією, а й за ситуацією на фронті. Лідери обговорили сильну операцію українських воїнів у Купʼянську, яка показала все, що насправді означають слова з Москви. Володимир Зеленський наголосив: для України важливо, щоб світ знав правду – українці захищають позиції, і це дає правильну основу для дипломатичної роботи.

Також лідери говорили про продовження чеської ініціативи, яка вже дала Україні 1,8 млн боєприпасів, і до кінця року ще буде постачання. Є потенціал, щоб забезпечити Україну спроможностями й наступного року. Президенти домовилися працювати над його реалізацією.

Володимир Зеленський і Петр Павел також скоординували наступні контакти й зустрічі.

