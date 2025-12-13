Олена Зеленська взяла участь у засіданні, присвяченому реалізації реформи шкільного харчування

Під головуванням Прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко відбулося засідання щодо реалізації Стратегії реформування шкільного харчування та узгодження подальших кроків. У ньому взяли участь: перша леді України Олена Зеленська, урядовці, представники Офісу Президента, обласних військових адміністрацій, громад, дипломатичних місій і міжнародних організацій.

Кожна область представила зміни, досягнуті за роки втілення реформи. Понад 2 млн дітей в Україні вже забезпечені безоплатним гарячим харчуванням, і в планах – розширити цю програму на 3 млн учнів. Зокрема, передбачене подальше осучаснення харчоблоків, створення кулінарних хабів, системне навчання кухарів та розширення електронного каталогу закупівель. Реформа охоплює понад 12 тис. шкіл і більш ніж 1,5 тис. громад.

«Лише держава, яка інвестує у своїх дітей, має майбутнє. Повноцінне якісне шкільне харчування – одна з таких інвестицій. Ми як уряд даємо інструменти, обласні військові адміністрації координують зусилля з громадами. У державному бюджеті на 2026 рік ми заклали 14,4 мільярда гривень на цю програму й виділили 1 мільярд гривень на модернізацію харчоблоків», – зазначила Юлія Свириденко.

Перша леді подякувала громадам за внесок у втілення реформи та відзначила важливість формування культури здорового харчування з дитинства.

«Шкільний обід, якісний, свіжий, гарантований державою і громадою – це форма піклування і прояв стабільності, якої зараз усім так не вистачає. Ця впевненість має бути однакова: у віддаленому від фронту місті, у прифронтовому або ж у найменшому містечку. Рівність у дитячому харчуванні для нас стратегічна», – наголосила Олена Зеленська.

Окрему увагу під час зустрічі приділили співпраці з громадами, бізнесом і міжнародними партнерами, а також інтеграції інфраструктурних рішень, зокрема мережі фабрик-кухонь.

Крім того, заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца представила нову стратегічну мету реформи шкільного харчування – поширення українського досвіду та залучення міжнародних партнерів до впровадження реформи.