Виступ Президента перед Палатою представників та Сенатом парламенту Нідерландів

Шановний президенте Палати представників!

Пані президентко Сенату!

Шановні члени парламенту!

Пані та панове!

Передусім хочу сказати, що для мене велика честь вітати вас усіх, і я щиро вдячний за сьогоднішню можливість звернутися до парламенту Нідерландів – і саме в такий важливий момент.

Зараз ми перебуваємо в процесі найбільш інтенсивних і цілеспрямованих переговорів заради миру з початку цієї війни – заради справжнього, тривалого миру.

Ми не говоримо про паузу чи тимчасове, невизначене рішення.

Ми тісно працюємо з партнерами, щоб нарешті покласти край цій російській війні проти України і через Україну – проти самої сутності життя у Європі.

Саме тому зараз нам потрібна така ж сильна політична підтримка, яку ми мали на початку цієї війни.

Тоді майбутнє формувалося завдяки нашим спільним зусиллям в обороні. Сьогодні майбутнє залежить від наших спільних політичних позицій і політичних рішень – тих, які необхідні, щоб викоренити кожну причину цієї війни.

Чинний російський лідер, а за ним і всі його пропагандисти часто використовують термін «першопричини війни». Наче є щось неуникне, що змушує Росію продовжувати воювати. І наче причини російських воєн не перебувають усередині самої Росії та не є частиною її власної природи, а натомість містяться десь зовні – десь в Україні, у Європі, в НАТО або ще десь.

Вони завжди звинувачують інших і завжди намагаються пояснити свої війни діями когось іншого. Наче причина їхньої агресії ніколи не в Москві, а завжди – у їхніх сусідах.

Погляньмо на історію Росії з 1991 року – відтоді й до сьогодні.

Росія змінювалася – була бідною і багатою, переходила від олігархії до диктатури, але одне залишалося незмінним: вона продовжує нести війну й ненависть.

Від Чечні до Балкан, від Молдови до Сирії, від країн Центральної Африки до України – Росія обирає конфлікт замість миру. І росіяни завжди кажуть: вони нібито ні в чому не винні. Якимось чином. І завжди очікується, що хтось інший, а не Росія, піде на поступки, щоб Росія припинила кровопролиття. Завжди є щось, від чого, за їхніми словами, хтось має відмовитися, аби вони перестали вбивати.

Тепер, у війні Росії проти нас, проти нашого народу, нашої держави, ця логіка досягла свого найбільшого й найнебезпечнішого масштабу.

Росія вдерлася в наш дім, знищує наші міста й села, вбиває українців, наших дітей і водночас вимагає, щоб ми віддали частини нашої землі, які вона навіть не змогла завоювати.

Росія утримує на нашій території майже мільйонну окупаційну армію, але при цьому вимагає, щоб Україна погодилася на обмеження нашого права вступати в союзи й нашого суверенітету.

Росія завдає ударів по нашій інфраструктурі, наших містах і селах, по нашій енергетиці і звинувачує в цьому нас, а коли ми відповідаємо, вони здіймають крик – ніби лише вони мають право завдавати ударів, а всі інші повинні мовчати й страждати…

Ось така Росія.

І правда полягає в тому, що ми маємо справу з хронічним правопорушником.

В основі всіх проблем і навіть кожного російського удару лежить ось що:

Росія поводиться як рецидивіст, переконаний, що його ніколи не спіймають.

Росія почувається небезпечно, коли її сусіди перебувають у безпеці. Їй погано, коли її сусіди живуть добре.

Росія – це держава, яка принципово відкидає ідею того, що всі, включно з нею самою, мають жити за одними й тими самими правилами.

І саме тут починається справжній шлях до миру.

Недостатньо просто змусити Росію укласти угоду. Недостатньо просто змусити її припинити вбивства.

Ми маємо змусити Росію прийняти той факт, що у світі є правила і що вона не може обманювати всіх. Саме це і є шлях до тривалого миру.

І я дякую Нідерландам за те, що ви стоїте з нами на цьому шляху, за підтримку всіх складових справедливого завершення цієї війни: від припинення вбивств до захисту справедливості для України. Це справді має значення. І я щиро вдячний вам за це. Дякую!

Пані та панове!

Разом із партнерами ми працюємо не лише щоб припинити кровопролиття, а й щоб змінити ситуацію вздовж кордонів Росії так, щоб у неї не було жодної можливості розпочати нову війну.

Ми розуміємо, що злочинці не змінюються за один день. Саме тому нинішні переговори – це не лише про припинення вогню, а й про гарантії безпеки.

Йдеться не тільки про дипломатію. І не тільки про фізичну безпеку.

Це також про те, щоб змусити Росію зрештою навчитися жити за принципом верховенства права.

І це спрацює лише за умови справжньої відповідальності, коли покарання для агресора стане неминучим. Так, це непросто, але й не настільки складно, як дехто намагається це подати.

Ми вже зробили велику роботу. Тепер нам просто потрібно рухатися далі й притягнути злочинця до відповідальності.

Минулого тижня я відвідав одне з наших прифронтових міст – наше місто Куп’янськ. Це місто на сході України, і лінія фронту зараз уже зовсім близько до нього.

Путін публічно збрехав, заявивши, що російські війська вже захопили місто. Тож я поїхав до Куп’янська особисто, щоб показати світу: Путін бреше. Показати лише одну річ – саме це.

І ми маємо й надалі викривати кожну російську брехню, бо саме правда відновлює справедливість.

Я й надалі знищуватиму кожну російську брехню – на фронті й у всьому світі. І я закликаю вас підтримати Україну в цій боротьбі. Саме так це працює: правда – це ґрунт, на якому зростає справедливість.

Те саме стосується й питання шкоди, завданої російською агресією.

Зараз європейські лідери мають на столі рішення щодо заморожених російських активів. Більшість цих активів розміщена у Європі. Ці російські активи можуть і повинні бути повністю використані для захисту від агресії Росії. Агресор має заплатити.

Це також питання відновлення справедливості, і в такий спосіб, щоб Росія це справді відчула.

Путін не вірить у людей. Він вірить лише в силу та гроші.

Він щомісяця витрачає на фронті близько 30 тисяч життів солдатів. Не поранених – 30 тисяч убитих щомісяця. Був місяць, коли загинуло 25 тисяч росіян. Інший місяць – 31 тисяча. Ми маємо відео з дронів, які підтверджують ці смерті.

Російські штурми завжди шалено криваві, але Путіну байдуже.

Росіяни не рахують своїх загиблих. Але вони рахують кожен долар і кожен євро, які втрачають.

Саме тому потрібне сильне рішення щодо російських грошей. Ці кошти мають працювати на захист від Росії. Я закликаю вас підтримати це.

Наступний момент.

Щодня українці працюють над відновленням постачання електроенергії, опалення та водопостачання після російських ракетних і дронових атак. Росія свідомо б’є по нашій інфраструктурі. Вони знають, що в нашому регіоні зимовий холод може стати одним із найнебезпечніших видів зброї. І намагаються використати його проти українців, проти звичайних людей, проти нормального життя.

Саме тому так важливо не розслаблятися і не покладатися лише на дипломатію.

Ми маємо й надалі посилювати нашу протиповітряну оборону. Ми маємо підтримувати нашу здатність залишатися стійкими перед агресією.

Щоночі українські батьки тримають своїх дітей у підвалах і укриттях – щоночі, сподіваючись, що наша ППО витримає. Посилення протиповітряної оборони України та енергетичної стійкості – це не лише військова підтримка. Це захист життя, це шанс на майбутнє.

Ми цінуємо – щиро цінуємо – все, що Нідерланди вже надали: від систем Patriot і літаків F-16 до артилерії та дронів. Дякую за це.

Лідерство Нідерландів у межах ініціативи PURL має особливе значення. Ці внески допомагають захищати цивільне населення та зміцнювати повітряний щит над Україною і над Європою.

Ми також вітаємо кроки до спільного виробництва дронів, які свідчать про те, що наша співпраця стає глибшою та більш стратегічною.

Я вдячний вам за рішення підтримати нас наступного року. 3,5 мільярда підтримки для України у 2026 році та додаткові 2 мільярди оборонної допомоги, ухвалені у грудні, – це потужні прояви солідарності. Ми справді це цінуємо. Дуже вам дякую!

І кожен такий акт солідарності чітко доводить одне: російська війна не стане нормою ані зараз, ані в майбутньому.

Доки ви з нами й доки інші наші партнери з нами, Росія залишається наодинці зі своєю війною.

Цієї неділі та понеділка в Берліні ми провели інтенсивні – справді інтенсивні – переговори з командою Президента Трампа: зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими членами команди.

Ми дуже детально працюємо над документами, які можуть зупинити війну й гарантувати безпеку. Це надзвичайно важливо. Кожна деталь має значення. Чому? Тому що жодна деталь не повинна стати винагородою за російську агресію. Якщо агресор отримує винагороду, він починає вірити, що війна себе виправдовує. Саме тому справедливість має бути в центрі завершення цієї війни.

Будь ласка, підтримуйте цей підхід – справедливість не повинна опинятися на узбіччі дипломатії.

Справедливості було замало для Молдови – це правда, дійсно замало, – для Сирії та для багатьох інших країн. Ті війни затягнулися, і сьогодні проблеми надзвичайно складно розв’язати. Ми маємо показати – через Україну, – що Європа та Сполучені Штати Америки здатні досягати реальних результатів у забезпеченні миру.

І ще одне.

У цій війні кожен із нас несе в собі щось, що неможливо пробачити. Багато українських родин втратили близьких. Росія повністю знищила десятки наших міст, сотні сіл. Наші люди зазнали численних принижень. Тисячі українців пережили жорстокий полон…

За час цієї війни навряд чи є злочин проти людства, якого б Росія не скоїла.

І навіть Нідерланди, на жаль, дуже добре знають, що це не просто слова. Ми пам’ятаємо MH17 – жахливий акт російського вбивства, за яким була ганебна брехня. Це не може бути просто забуте. І люди цього не забудуть.

І коли замовкнуть гармати, коли дрони перестануть убивати, закон усе одно має говорити.

Російські «першопричини» мають бути повернуті Росії. Не може бути так, щоб воєнні злочинці вільно подорожували Європою чи світом, ніби туристи. Не може бути так, щоб тих, хто вбивав, раптом почали сприймати як «поважних партнерів».

Саме тому санкції мають значення. І саме тому існують конвенції та механізми міжнародного правосуддя – і вони мають працювати.

Поряд із дипломатією, оборонною підтримкою України та підтримкою нашої стійкості я прошу вас: будь ласка, продовжуйте підтримувати зусилля, спрямовані на забезпечення правової відповідальності агресора.

Тож незалежно від того, наскільки це складно і скільки часу це займе, російські воєнні злочинці мають бути притягнуті до відповідальності.

І російська держава має понести відповідальність за злочин агресії.

Нідерланди є одним із ключових рушіїв створення трибуналу щодо злочину агресії та забезпечення реальної відповідальності воєнних злочинців. Я переконаний, що ви розумієте всі наші емоції, коли йдеться про справедливість, і щиро дякую вам за це.

З такими партнерами, як ви, з такими підходами, як ваші, з принциповою позицією, яку ви й надалі демонструєте, ми можемо досягти справді тривалого миру. Будь ласка, використовуйте свій вплив, щоб допомогти цьому статися.

Дуже дякую вам, Нідерланди!

Дякую за запрошення, шановні пані та панове!

І я дійсно сподіваюся, що наступного разу, коли звертатимуся до вашого парламенту, це будуть вже слова вдячності за досягнутий мир.

Дякую!

Слава Україні!