Важливо, щоб усі інструменти правосуддя спрацювали – від трибуналу щодо російської агресії до Компенсаційної комісії – Володимир Зеленський 

Україна та Нідерланди працюють над спільним оборонним виробництвом і продовжують готувати необхідну юридичну інфраструктуру для того, щоб притягти до відповідальності всіх винних у російській агресії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Гаазі.

Глава держави подякував за принципову та незмінну підтримку України, яка впливає на можливість захищати життя. Окремо Президент відзначив нещодавній оборонний пакет на 700 млн євро, підтримку програми PURL і допомогу для енергетичної стійкості.

«Працюємо, щоб було й спільне оборонне виробництво, зокрема сучасних дронів, в Україні та Нідерландах. Україна захищає свою незалежність, захищає життя своїх людей, і тому кожен крок на підтримку зараз має особливе значення», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави цими днями поінформував Діка Схоофа та інших партнерів України про ситуацію на полі бою. Росія постійно намагається створити хибне враження на фронті, але українські воїни роблять неймовірні речі й захищають позиції, хоч би як складно їм було.

«Путін ніколи не рахував життя своїх людей і свої втрати на фронті, а зараз, коли він хоче використати кожен метр як аргумент на перемовинах, втрати для нього значать іще менше. Російські штурми дійсно важкі. Але ми тримаємо позиції, і це нам значно допомагає, зокрема, у діалозі, у політичному діалозі серед лідерів, безумовно, передусім із партнерами зі Сполучених Штатів», – наголосив Президент.

Також Володимир Зеленський наголосив, що команди України й Нідерландів продовжують готувати необхідну юридичну інфраструктуру. Зі свого боку наша країна робитиме все, щоб знайти та притягнути до відповідальності російських убивць.

«Але треба також, щоб і міжнародне право працювало та забезпечувало юридичну відповідальність та відповідні компенсації за втрати. Нідерланди нам у цьому допомагають, важливо, щоб усі інструменти правосуддя спрацювали – від трибуналу щодо російської агресії до Компенсаційної комісії», – акцентував Глава держави.

Дік Схооф зазначив, що Нідерланди висловили готовність розмістити під егідою Ради Європи Міжнародну компенсаційну комісію для України.

«Наша кінцева мета – це сталий і справедливий мир для України. І це може бути досягнуто тільки одночасно зі здійсненням верховенства права. Без досягнення справедливості для мільйонів українців, які постраждали від агресії Путіна, ми відчиняємо двері для нового насильства», – наголосив Премʼєр-міністр Нідерландів.