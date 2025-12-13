Президент мав аудієнцію в Короля Нідерландів Віллема-Александра

Його Величність Король Нідерландів Віллем-Александр прийняв Президента України Володимира Зеленського на аудієнції в палаці Гейс-тен-Бос у Гаазі.

Глава держави подякував Нідерландам і всьому нідерландському народові за сильну й незмінну солідарність з Україною та особисто Королю Віллему-Александру – за підтримку нашої країни. Українці цінують внесок Нідерландів у зміцнення наших оборонних спроможностей та стійкості.

Президент і Король говорили про продовження оборонної допомоги Україні. Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою та постійні російські удари по українських містах і громадах, обʼєктах критичної інфраструктури та житлових будинках.

Окрема увага – крокам для забезпечення справедливості та спільним із партнерами зусиллям для досягнення достойного миру. Глава держави відзначив активну участь Нідерландів у Коаліції охочих та подякував за спільну роботу заради миру в Україні та всій Європі.