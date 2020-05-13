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Президент України провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ

29 травня 2020 року - 20:27

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою.

Сторони обговорили ситуацію з пандемією коронавірусу у світі та в Україні.

«На жаль, статистика захворілих за день в Україні залишається ще досить високою, але водночас зростає кількість тих, хто одужав. Нині ми вже понад тиждень перебуваємо на плато захворюваності», – зауважив Президент.

Крісталіна Георгієва привітала ухвалення закону щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, зазначивши, що він захищає платників податків в Україні.

Вона повідомила, що затвердження Радою директорів МВФ першого траншу узгодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом.

Співрозмовники погодилися, що перехід до програми stand-by значно полегшує виділення фінансової підтримки під час пандемії. 

«Дякую за стабільне партнерство та конструктивний діалог. Радий, що затвердження Радою директорів Фонду програми співпраці з Україною відбудеться найближчим часом», – зазначив Володимир Зеленський.

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