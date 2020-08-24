Президент України провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Глава Української держави поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля української сторони, спрямовані на досягнення миру в регіоні.

Президент подякував ФРН за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави.

«Дякую за вашу оцінку наших зусиль на шляху до припинення вогню на Донбасі та до мирного врегулювання. Досягнення миру залишається ключовим пріоритетом для мене і для всіх українців», – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Ангела Меркель запевнила, що Німеччина продовжуватиме докладати всіх необхідних зусиль для досягнення прогресу в мирному процесі. При цьому вона наголосила на важливості виконання Паризьких домовленостей, досягнутих у Нормандському форматі, передусім дотримання сторонами режиму припинення вогню.

Лідери двох країн відзначили важливість подальшої координації кроків щодо мирного врегулювання на Донбасі, а також висловили сподівання, що завтрашня зустріч радників лідерів країн Нормандського формату принесе чіткі рішення та результати, і що невдовзі після цього відбудеться зустріч лідерів «Нормандської четвірки».

Ангела Меркель наголосила, що Україна може розраховувати на підтримку Німеччини та Франції на шляху до вирішення питання війни на Донбасі.

Було відзначено близькість позицій ФРН та України стосовно подій у Республіці Білорусь. Володимир Зеленський наголосив, що Україна приєдналася до заяви ЄС щодо президентських виборів у Білорусі.